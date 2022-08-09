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    Başakşehir - Breidablik rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Başakşehir'in evinde oynayacağı Breidablik maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı gündem oldu.İşte rövanş maçının merak edilenleri..
    • 09.08.2022 - 16:39
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    Başakşehir - Breidablik rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Breidablik'i 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir evinde rövanş maçına çıkıyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir grafik çizen Başakşehir Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı.

    Başakşehir - Breidablik rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Başakşehir yeni sezonun ilk maçında evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.Şimdi gözler UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Breidablik maçına çevrildi.Peki Başakşehir - Breidablik rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak.İşte cevabı..

    Başakşehir - Breidablik rövanş maçı ne zaman oynanacak?

    Başakşehir - Breidablik rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.Maç TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.


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