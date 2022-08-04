Başakşehir, Breidablik'i 3-1 yendi

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımını 3-1'lik skorla geçti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'le karşılaşan Başakşehir, müsabakayı 3-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikalarda Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Breidablik'in tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi.

Rövanş için avantaj kazandı

Temsilcimiz Başakşehir bu sonucun ardından 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için avantaj elde etti.

Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.