Petrol
93.54
-3.35%
Euro
18.3771
0.74%
Dolar
17.905
-0.12%
Altın
1.032
1.48%
Borsa
2724
1.46%
Bitcoin
407.353
-3.08%
BTXN Coin
8.45
-4.19%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Başakşehir, Breidablik'i 3-1 yendi

    Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımını 3-1'lik skorla geçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 23:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir, Breidablik'i 3-1 yendi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'le karşılaşan Başakşehir, müsabakayı 3-1 kazandı.

    Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+2. dakikalarda Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Breidablik'in tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi.

    Rövanş için avantaj kazandı

    Temsilcimiz Başakşehir bu sonucun ardından 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi için avantaj elde etti.

    Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

    Başakşehir, Breidablik i 3-1 yendi #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Mersin'de başlayan orman yangını 2'nci günde de devam ediyor
    3. Sayfa

    Mersin'de başlayan orman yangını 2'nci günde de devam ediyor

    Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    İç Haber

    Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Görüş Bildir