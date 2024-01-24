Başakşehir - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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12' İsmail Yüksek, Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
11' Net fırsat kaçtı. Kendi savunmasında topu kazanan İsmail pasında topu İrfan'a aktardı. İrfan ceza sahasına koşan Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun içeri çevirdiği topta Tadic'in vuruşu yandan auta çıktı.
8' Livakovic'in uzun pasında topla buluşan Dzeko savunmanın arkasına sarkan Szymanski'ye pasını aktarmak istedi ancak pas kaleci Volkan'da kaldı.
6' Ön alan baskısıyla topu kazanan Joao Figueiredo savunma arkasına sarkan Ömer Ali'yi topla buluşturmak istedi ancak Oosterwolde araya girdi ve topu taca yolladı.
5' Lucas Lima sol kanattan topla çıkmak istedi ama İrfan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
4' Deniz sağ kanattan savunma arkasına sarkan Onur'a pasını verdi. Onur'un ortasında topla buluşan Joao Figueiredo dengesini kaybetti ve top Fenerbahçe'ye geçti.
3' İrfan Can'ın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Ferdi ortasını açtı ve Dzeko kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.
2' Fenerbahçe ilk dakikada etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko pasında İsmail'i buldu, İsmail'in şutu savunmadan Szymanski'nin önüne sekti. Szymanski ceza sahası içinde şutunu çekti ancak kaleci Volkan topu kornere tokatladı.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Ömer Ali, Berkay, Deniz, Figueiredo, Piatek
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