Başakşehir FK, Çağdaş Atan ile devam edecek

Başakşehir Futbol Kulübü, son iki sezondur teknik direktörlük görevini yürüten Çağdaş Atan'la yoluna devam etme kararı aldı. Kulüp, başarılı teknik adam için 9 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

ÇAĞDAŞ ATAN İLE BİR SEZON DAHA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuruluşundan bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal kimliği, sürdürülebilir başarı vizyonu ve örnek yönetim modeliyle öne çıkan kulübümüz, 11 yıllık kısa tarihinde 9. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek önemli bir eşiği daha geride bırakmıştır.



Bu istikrarlı yükselişte son iki yılda teknik direktörümüz Çağdaş Atan’ın önemli bir katkısı olmuştur. Bu doğrultuda kendisiyle yola devam etme kararı alınmıştır.



İstanbul’un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Yönetim Kurulumuzun da katılımıyla gerçekleşecek imza törenine siz değerli basın mensuplarını davet etmekten memnuniyet duyarız.



Törenin ardından düzenlenecek barbekü organizasyonunda medya temsilcileriyle samimi bir ortamda bir araya gelerek yeni sezon hedeflerimizi paylaşma imkânı bulacağız.



Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve Avrupa’da Türkiye’yi 9. kez temsil edecek olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapıya verdiği önem ve vizyoner yönetimiyle Türk futboluna katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.