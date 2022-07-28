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    Başakşehir FK, Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek üst tura yükseldi

    Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Maccabi Netanya deplasmanına çıktı. Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 21:51
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    Başakşehir FK, Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek üst tura yükseldi

    Yeni sezona teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaştı.

    Karşılaşmayı Hırvatistan Federasyonu’ndan Dario Bel yönetti.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan ilk maçta, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz İsrail deplasmında kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

    Gol Ndiayishimiye'den geldi

    Başakşehire galibiyeti getiren golü 9. dakikada Lucas Lima korneri sonrası Ndiayishimiye kafa vuruşuyla golü buldu.

    Maçın geri kalan bölümünde oyunu kontrol eden BaşakşehiR FK, rakibi Maccabi Netanya'yı eleyerek bir üst tura yükseldi.

    Muhtemel rakip İzlanda'dan

    Turu geçen turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik (İzlanda)-Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Buducnosy’de iki oyuncu kırmızı kart görmüştü.

    Başakşehir FK, Maccabi Netanya yı 1-0 yenerek üst tura yükseldi #1

    Başakşehir FK, Maccabi Netanya yı 1-0 yenerek üst tura yükseldi #2

    Başakşehir FK, Maccabi Netanya yı 1-0 yenerek üst tura yükseldi #3

    Başakşehir FK, Maccabi Netanya yı 1-0 yenerek üst tura yükseldi #4


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