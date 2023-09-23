Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında son şampiyon Galatasaray, Başakşehir deplasmanına çıkacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
Sezona iyi başlayamayan Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.
Eksikler
Başakşehir'de Edgar Ie, Muhammed Şengezer ve Ömer Ali Şahiner'in kadroda olması beklenmiyor.
Konuk ekip Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Tete, Icardi