Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.

Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Figueiredo, Davidson, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

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Emre Çalışkan
Editor