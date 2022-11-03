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    Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Temsilcimiz Başakşehir sahasında Hearts'ı konuk edecek. İşte maçın detayları..
    • 03.11.2022 - 12:46
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    Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında bu akşam İskoçya ekibi Hearts’ı konuk edecek. Başakşehir maçı kazanarak grubu lider tamamlamak istiyor.

    Temsilcimiz grupta oynadığı 5 maçta 10 puan topladı ve averaj ile liderlik kolduğuna oturdu. İkinci sırada yer alan Fiorentine bugün mağlup olduğu taktirde Başakşehir grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

    Başakşehir - Hearts maçının başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafında araştırılıyor. Bu iki ekip arasında grupta oynanan ilk maçta temsilcimiz deplasmanda 4-0 'lık skorla gülen taraf oldu.

    Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Başakşehir - Hearts maçı ne zaman oynanacak?

    Başakşehir - Hears maçı bugün saat 18.30'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Gürcistanlı hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Maç EXXEN ve TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.


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