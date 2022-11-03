- Haberler
- Futbol Haberleri
- Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- 03.11.2022 - 12:46
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında bu akşam İskoçya ekibi Hearts’ı konuk edecek. Başakşehir maçı kazanarak grubu lider tamamlamak istiyor.
Temsilcimiz grupta oynadığı 5 maçta 10 puan topladı ve averaj ile liderlik kolduğuna oturdu. İkinci sırada yer alan Fiorentine bugün mağlup olduğu taktirde Başakşehir grubu lider tamamlamayı garantileyecek.
Başakşehir - Hearts maçının başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafında araştırılıyor. Bu iki ekip arasında grupta oynanan ilk maçta temsilcimiz deplasmanda 4-0 'lık skorla gülen taraf oldu.
Başakşehir - Hearts maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir - Hears maçı bugün saat 18.30'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Gürcistanlı hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Maç EXXEN ve TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.