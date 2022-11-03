Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Hearts Konferans Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Temsilcimiz Başakşehir sahasında Hearts'ı konuk edecek. İşte maçın detayları..

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında bu akşam İskoçya ekibi Hearts’ı konuk edecek. Başakşehir maçı kazanarak grubu lider tamamlamak istiyor.

Temsilcimiz grupta oynadığı 5 maçta 10 puan topladı ve averaj ile liderlik kolduğuna oturdu. İkinci sırada yer alan Fiorentine bugün mağlup olduğu taktirde Başakşehir grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Başakşehir - Hearts maçının başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafında araştırılıyor. Bu iki ekip arasında grupta oynanan ilk maçta temsilcimiz deplasmanda 4-0 'lık skorla gülen taraf oldu.

Başakşehir - Hearts maçı ne zaman oynanacak?

Başakşehir - Hears maçı bugün saat 18.30'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Gürcistanlı hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Maç EXXEN ve TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.