Başakşehir, İstanbulspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile Osman Zeki Korkmaz'ın takımı İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Başakşehir oldu.
Piatek, gollerine devam etti
Turuncu-lacivertlilerin golleri 36 ve 71. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.
Konyaspor'a karşı geçtiğimiz hafta hat-trick yapan Piatek, bu maçta da attığı 2 golle yıldızlaştı.
İstanbulspor, 3 maçtır kazanamıyor
İstanbulspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı hiçbir maçtan puan alamadı.
Başakşehir bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. İstanbulspor ise 11 puanla son sırada kaldı.
Başakşehir bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı.
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