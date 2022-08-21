- Haberler
- Futbol Haberleri
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 21.08.2022 - 12:03
Süper Lig'de 3. hafta heyacanı devam ediyor.Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'un kozlarını paylaşacağı bu keyifli mücadelenin ne zaman oynanacağı ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.
Haftaiçi UEFA Konferans Ligi'nde evinde Antwerp ile 1-1 berabere kalan Başakşehir evinde Kayserispor'u yenerek moral depolamak istiyor.
Kritik maç öncesi ev sahibi Başakşehir 4 puanda bulunurken Kayserispor'un 3 puanı bulunuyor.İşte maçın detayları..
Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak?
Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos (bugün) saat 19.15'te oynanacak.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Başakşehir - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.