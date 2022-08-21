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Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. hafta maçında Başakşehir ile Kayserispor ile karşı kaşıya gelecek.Maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu.