Başakşehir, Samsunspor deplasmanında kazandı

- Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.
- Golleri Shomurodov ve Yıldırım attı, Başakşehir yenilmezlik serisini üç maça çıkardı.
- Samsunspor ise üst üste ikinci kez kaybetti.
Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 66'da Eldor Shomurodov ile dakika 83'te Bertuğ Yıldırım kaydetti.
SAMSUNSPOR, İLK KEZ ÜST ÜSTE 2. MAÇINI KAYBETTİ
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci maçında mağlubiyet yaşadı.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ise ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 20 yaptı. Samsunspor, 25 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in gelecek haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Samsunspor, Göztepe deplasmanına gidecek.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU