Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Şener, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Deniz, Januzaj, Keny, Figueiredo

Trabzonspor: Taha Tepe, Serkan, Hüseyin, T. Altıkardeş, Eren, Arif, Doğucan, Bardhi, Emirhan, Visca, Umut