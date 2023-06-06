Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Şener, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay, Deniz, Januzaj, Keny, Figueiredo
Trabzonspor: Taha Tepe, Serkan, Hüseyin, T. Altıkardeş, Eren, Arif, Doğucan, Bardhi, Emirhan, Visca, Umut