Başakşehir - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener, Wu, Touba, Caner, Serdar, Berkay, Özcan, Deniz Türüç, B.Aydoğmuş, Keny, Figueiredo.
Trabzonspor: Taha Tepe, Larsen, Hüseyin, T. Altıkardeş, Eren, Siopis, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut.