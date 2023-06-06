Başakşehir, Trabzonspor'u mağlup etti Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, Trabzonspor karşısında 3-1'lik skorla galip geldi.

Süper Lig’de 38. ve son hafta maçları oynanıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Nenad Bjelica’nın ekibi Trabzonspor, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Başakşehir'in 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Başakşehir 3 golle geçti

Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar 1'e indirdi. Lucas Lima, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Trabzonspor için sezon sona erdi

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

Trabzonspor için 2022-2023 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.