Başakşehir'de yeni teknik direktör belli oldu! Nuri Şahin geliyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile teknik direktörlüğe adım atan Nuri Şahin'in sıradaki durağı belli oldu.

Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor! Kariyerine şampiyon olabilecek bir takımda devam etmek isteyen Nuri Şahin'in yeni adresi belli oldu.

Bu sezon Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir isteneni veremedi ve eleştirilerin odağı oldu.

Ajansspor'un haberine göre; köklü bir değişime gitmeye hazırlanan turuncu-lacivertlilerin, Emre Belözoğlu'ndan boşalacak koltuğu Nuri Şahin ile dolduracağı aktarıldı.

Futbolu bıraktığı Antalyaspor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibi ile sürpriz bir başarıya imza attı.

Yıldızını göreve başladığı ilk senede parlatan genç teknik adam, büyük takımların bir numaralı hedefi haline geldi.

Bu sezon ne yaptı?

Antalyaspor, bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.