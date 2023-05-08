Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım Başakşehir Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Başakşehir'den ince mesaj

Maç öncesinde Başakşehir cephesinden ise çarpıcı bir gönderme geldi. Şampiyonluğun diğer adayları Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının kendilerini destekleyeceklerini ima eden turuncu-lacivertliler, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :)" dedi.

Fenerbahçeliler "Yarışı bıraktık" diyor

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Giresunspor'la berabere kalan Fenerbahçe taraftarları ise "Biz yarışı bıraktık. Siz devam edin." ifadelerini kullandı.