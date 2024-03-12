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Başakşehir'e Portekiz'den transfer

Başakşehir'e Portekiz'den transfer Başakşehir, Portekiz 2. Ligi takımlarından Paços Ferreira formasını giyen orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile gelecek sezondan itibaren 3 yıllık anlaşmaya vardı.