Başakşehir'e Portekiz'den transfer
ensonhaber.com

Başakşehir, önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

25 maçta 5 gol, 3 asist

20 yaşındaki Portekizli futbolcu, Portekiz 2. Ligi takımlarından Paços Ferreira formasıyla bu sezon toplam 25 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.