Başakşehir'e Portekiz'den transfer

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Başakşehir, önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
25 maçta 5 gol, 3 asist
20 yaşındaki Portekizli futbolcu, Portekiz 2. Ligi takımlarından Paços Ferreira formasıyla bu sezon toplam 25 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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