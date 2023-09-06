Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir'i geçici olarak Eddie Newton çalıştıracak.

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Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton oldu.

Başaklehir kulübü yaptığı açıklamada, bugün (Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

Takımımızın bugün gerçekleştireceği antrenmanda ekibimizi Strateji ve Planlama Direktörü Eddie Newton ve Akademi antrenörlerimiz çalıştıracaklardır.

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2 senedir Başakşehir'de

2021 yılının Kasım ayında Başakşehir Futbol Kulübü'ne imza atan İngiliz antrenör Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi, kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi, altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi görevlerini yapmıştı.

İki sezondur takımda görev alan Eddie Newton, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçti.