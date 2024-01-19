Başakşehir'in gönderdiği Eden Karzev, İsrail'e döndü

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Başakşehir'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası kendisine kulüp bulması istenen Eden Karzev, İsrail'e geri döndü.

Maccabi Tel Aviv, Başakşehir'den 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atan Karzev, şöyle konuştu:

Kariyerime başladığım kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Maccabi olarak önümüzde oldukça zorlu bir sezon var. Takımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum.