Başakşehirli futbolcu Onur Ergün ameliyat edildi

AA & Ensonhaber

Başakşehir'in, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak bileği kırılan Onur Ergün, ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ ZİYARET ETTİ

32 yaşındaki oyuncuyu hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Onur'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.