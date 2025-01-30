Başakşehirli Shaocong Wu, Beijing Guoan'ın yolunu tuttu

İHA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu takımdan ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: