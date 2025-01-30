Başakşehirli Shaocong Wu, Beijing Guoan'ın yolunu tuttu
İHA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu takımdan ayrıldı.

Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor