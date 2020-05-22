Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuç verdiği açıklandı.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması üzerine futbol kulüpleri; futbolcu, teknik heyet ve personelini koronavirüs testinden geçirmeye başlamıştı.

Beşiktaş'ta ilk yapılan testler sonucunda pozitif vaka sayısının 10 olduğu açıklanmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, bu açıklamanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüse yakalandığını belirtmişti.

SON YAPILAN TEST NEGATİF

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Çebi, tedavi sürecine vakit kaybedilmeden başlandığını kaydetmişti.

Çebi'nin yapılan son koronavirüs test sonucunun negatife döndüğü ve virüsü atlattığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Beşikaş Kulübü de resmi site üzerinden bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm Covid-19 testleri negatif sonuçlanmıştır.''





BEŞİKTAŞ'TA POZİTİF VAKA KALMADI

Öte yandan siyah-beyazlılarda kulüp doktoru tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile tesislerde rastlanan pozitif vakaların tümünün de negatife döndüğü belirtilmişti.