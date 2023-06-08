Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'yi yeniden inşa edecek "Aday varsa seçime gidelim" diyerek rest çeken ancak rakip bulamayan Ali Koç, bu sezon transferleri sarı-lacivertli takımın DNA'sına uygun bir şekilde yapma kararı aldı.

Fenerbahçe her ne kadar basketbol, voleybol ve diğer amatör branşlarda başarılı olsa da futbolda arzulanan Süper Lig şampiyonluğu yine gelmedi.

Futbolda başarısızlık başkan Ali Koç üzerindeki baskıyı artırdı. Camiadan ve özellikle taraftarlarda 'istifa' tepkileri arttı ve sonunda 'hodri meydan' gibi bir açıklama geldi.

Koç, "Karşıma aday çıkarın olağanüstü genel seçime gidelim." çıkışında bulundu. Ancak o da bunun gerçekleşmeyeceğini biliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Ali Koç ve kurmayları, yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim iki ana yol haritası belirledi.

İlki futbol takımının kurulması. Teknik heyetin kim olacağı ve transferler bunun içinde. Koç, geçen sezonkinden daha güçlü bir takım kurmak isterken yıldız futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor. Yeni hoca seçimi de önemli bir madde.

Ayrıca gelir kaynaklarının artırılması yolunda çalışmalara devam ediliyor. 7.6 milyar TL'yi aşan borcun bir sonraki seçime kadar azaltılması arzulanıyor.

Neden aday çıkmıyor?

1. Olağan genel kurul 3 Haziran 2024'te. Yani bir yıldan daha az bir süre varken kimse risk almak istemiyor.

2. Farklı bir yönetim göreve gelse bile görev süresi 1 yıl olacak. 1 yılda 2 seçim istikrarsızlık tehlikesi barındırıyor.

3. Olağanüstü kongreye gidilse bile seçim, tüzük gereği en erken 40 gün içinde olabilecek. Bu da yeni sezon planlamasının aksamasına neden olacak.

4. Sezonun ilk resmi maçı temmuz ayında Konferans Ligi'nde oynanacak. Transferlerde ve teknik kadronun belirlenmesinde geç kalınabilir.