Başkan Cengiz'in ameliyat sonrası ilk sorusu G.Saray oldu Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği operasyonun ardından ilk olarak etrafındakilere, "Neler oluyor Galatasaray'da?" sorusunu yöneltti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 10 saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastanedeki odasında dinlenmeye çekildi.

Konu hakkında bir yazı kaleme alan Milliyet Gazetesi yazarlarından Atilla Gökçe, ameliyattan bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başkan Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.

İLK SORUSU GALATASARAY OLDU

Atilla Gökçe'nin yazısından bir bölüm:

"Ülkemizin en başarılı beyin cerrahlarından Prof. Dr. Uğur Türe, 10 saat süren başarılı bir ameliyatla beyindeki üç uru temizledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyattan bir gün önce Başkan'ı arayıp şifa dilemişti.

Spor dünyasının liderleri, yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim, ziyaretine geldiler. Ameliyat sonrası uyandığında ilk sözleri 'Neler oluyor Galatasaray'da? İşler nasıl gidiyor? Bir aksaklık var mı?' oldu.

Başkan, fısıldayan yorgun sesiyle konuşurken, oğlu Sarper Cengiz, yardımcısı Yusuf Günay ve doktorlar gözyaşı döküyorlardı. Yusuf Günay, 'Ben devlet hizmetinde 9 başbakan, 13 hükümetle çalıştım. Böylesine çalışkan bir lidere çok az rastladım' dedi, 'Onun bütün dünyası Galatasaray'''



