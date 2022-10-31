Batuhan Karadeniz: Benim Ligim Türkiye Ligi, Avrupa beni bozar

Batuhan Karadeniz: Benim Ligim Türkiye Ligi, Avrupa beni bozar

Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, İsviçre'de St. Gallen döneminde yaşadıklarını anlattı. Karadeniz, "Benim ligim, Türkiye Ligi ya. Avrupa falan bizi bozar." dedi.

Bir dönemler Türk futbolunun yıldız adayları arasında gösterilen Batuhan Karadeniz, 2015-2016 döneminde İsviçre'nin St. Gallen takımında forma giymişti.

31 yaşındaki eski milli oyuncu, o dönem yaşadığı olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Avrupa falan bizi bozar"

Avrupa yerine Türkiye Ligi'ni tercih ettiğini söyleyen Batuhan Karadeniz, "Benim ligim, Türkiye Ligi ya. Avrupa falan bizi bozar. Ben, İsviçre'ye St. Gallen'e gittim. Her gün sabah 8.30'da kahvaltı vardı. 1 ayda 25 kere geç kalınmış, 25'i de bendim." dedi.

"Türkiye'de bu işin eğitimi altyapıdan itibaren verilmeli"

Sözde Futbol Youtube kanalına konuşan Karadeniz, "St. Gallen'de adamlar, sabah 8.30'da kahvaltıya bir geliyor, jilet gibi. Ben, kahvaltıya bir geliyorum, bir gözümde çapak, bir yaka aşağıda, diğeri başka yerde. Adamlar sanki belediyede çalışıyor. Türkiye'de bu işin eğitimi altyapıdan itibaren verilmeli." ifadelerini kullandı.

Vanspor ile yollarını ayırmıştı

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor ile sezona başlayan Batuhan, bu sezon Doğu ekibiyle 10 maça çıktı. Tecrübeli santrfor, söz konusu 10 mücadelede 1 gol kaydetti.

Ancak daha sonra Vanspor, Karadeniz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Batuhan şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor ve sosyal medyada oldukça aktif.