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    Batuhan Karadeniz, yeni takımını sosyal medyadan açıkladı

    Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz, olası transferini sosyal medya hesabından açıkladı. Karadeniz, Bursaspor'a geleceğini duyurdu.
    • 18.12.2022 - 17:07
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    Batuhan Karadeniz, yeni takımını sosyal medyadan açıkladı

    Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, kariyerinde 14 farklı takımın formasını giydi.

    Gittiği birçok kulüpte istikrarsız ve başarısız dönemler geçirse de yeteneği konusunda herkesin hem fikir olduğu 31 yaşındaki golcü, son olarak Vanspor'da forma giyiyordu. Golcü oyuncu, 2 ay sonra ayrılık kararı aldı.

    Geleceğiyle ilgili konuştu

    31 yaşında olan Batuhan'ın yeni sezonda futbol hayatını hangi takımda sürdüreceği ise şimdiden merak konusuydu. Alt liglerin aranan forveti olan tecrübeli isim, Bursasporlu taraftarlarına bir açıklama yaptı.

    Batuhan Karadeniz, yeni takımını sosyal medyadan açıkladı #1

    "Nasibimizde varsa geleceğiz"

    Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında Bursaspor'a mesaj gönderen Batuhan, "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz." dedi.

    Bursaspor 16. sırada

    Transfer yasağı bulunan ve ekonomik olarak zor günler geçiren Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

    Batuhan Karadeniz, yeni takımını sosyal medyadan açıkladı #2


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