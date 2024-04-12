Bayer Leverkusen'de gündem Barış Alper Yılmaz Son iki sezondur gösterdiği performansı, bu sezon zirveye taşıyan Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'daki talipleri artıyor. Bayer Leverkusen de milli yıldız için izleme kararı aldı

ensonhaber.com

Barış Alper paylaşılamıyor…

Sarı-kırmızılı forma altındaki başarılı performansıyla özellikle İtalyan ekiplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'a bu sezon Bıımdesliga'da şampiyonluk için dakikaları sayan Bayer Leverkusen de talip oldu.

Milli yıldızın istikrarlı ve başarılı performansı ile çok yönlü oyunu sebebiyle Xabi Alonso'nun radarına girdiği öğrenildi.

Diriliş Postası'nda yer alan habere göre; Alman ekibi, Barış için stadyuma gözlemci göndererek canlı şekilde izleyip raporlatacak.

Joker olacak

Bundesliga'da Bayern Münih'in 16 puan önünde son 6 haftaya giren Leverkusen, yüksek ihtimalle bu hafta şampiyonluğunu ilan edecek.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Alman ekibi, hem elindeki oyunculara yüksek teklif gelmesi durumunda satacak hem de Barış gibi potansiyelli ve Avrupa pazarına göre uygun isimleri alarak istikrarı sürdürecek.

Barış'ın farklı pozisyonlarda oynaması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.