Bayern Münih - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih - Inter maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın bilgileri..

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 6. ve son maçların heyecanı bugün başlıyor. Gruplardan çıkacak takımlar ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar bugün ve yarın oynanacak maçlar sonrası netlik kazanacak.

Bu akşam oynanacak Bayern Münih - Inter maçı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. C gurubunda ilk iki sırada yer alan Bayern Münih ve Inter gruptan çıkmayı garantiledi.

Bayern Münih grupta oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Inter 5 maçta topladığı 10 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bu grupta Barcelona topaldığı 4 puan ile soj maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Bayern Münih ve Inter'in grupta oynadığı ilk maçı Bayern Münih deplasmanda 2-0 kazandı. Peki Bayern Münih - Inter maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..

Bayern Münih - Inter maçı ne zaman oynanacak?

Bayern Münih - Inter maçı bugün saat 23.00'de Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.