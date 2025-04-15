Bayern Münih'te istenmeyen ikili: Sacha Boey ve Kim Min-Jae

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Galatasaray'ın Rennes kulübünden renklerine bağladığı Sacha Boey, 2024'ün Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Aslan, 30 milyon euroluk net bonservis ile kulüp tarihinin en büyük satışını gerçekleştirmişti.

Bayern Münih'e büyük umutlarla giden Sacha Boey, sakatlıklardan çok çekti.

Gittiğinden bu yana dört kez sakatlanan Fransız sağ bek, bir kez de hastalandı ve toplamda 32 maç kaçırdı.

BOEY BİR TÜRLÜ İSTENİLENİ VEREMEDİ

Alman devinde adeta kulübeye hapsolan ve bir türlü isteneni veremeyen Boey, Bayern Münih'in sezon sonu göndereceği isimler arasında girdi.

Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklar ve form düzeyi nedeniyle yeterince süre bulamayan Sacha Boey için Galatasaray devreye girdi.

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'i sezon sonunda düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslara başladı.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun, 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

BİR DİĞER GÖNDERİLECEK İSİM KİM MİN-JAE

Boey'in yanı sıra bir diğer gözden düşen isim de yolu Fenerbahçe'den geçen Kim Min-Jae...

Buna göre Bayern Münih, 28 yaşındaki Koreli stoperi Kim Min-Jae ile de yollarını ayırmayı düşünüyor.

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih, Kim Min-Jae'den memnun değil.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Koreli oyuncunun, uygun bir teklifle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.

Bu sezon Bayern formasıyla 41 maça çıkan Kim Min-Jae, 3 gollük performans sergiledi.

Bu gelişmenin üzerine Kim Min-Jae'yi yeniden Fenerbahçe'de görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime çağrıda bulunarak yıldız oyuncunun yeniden takıma kazandırılması için harekete geçti.