Bayern Münih'ten Schalke 04'e gol yağmuru Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında konuk ettiği Schalke 04'ü 6-0 yendi.

AA

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Schalke 04'ü ağırladı.

Bayern Münih, 21. dakikada Thomas Müller ve 29. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi 50. ve 65. dakikalarda Serge Gnabry, 80. dakikada Mathys Tel ve 90+2. dakikada Noussair Mazraoui ile 4 gol daha buldu ve müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 68'e çıkardı ve Borussia Dortmund'un önünde liderliğini sürdürdü.

Ligden düşme hattında bulunan Schalke 04 ise 30 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 16. sıraya geriledi.