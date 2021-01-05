Benik Afobe, Instagram'dan Trabzonspor'u kaldırdı

Fırtına'da performansıyla beklentileri karşılayamayan Benik Afobe, sosyal medya hesabından Trabzonspor ibaresini kaldırdı.

Trabzonspor forması giyen Benik Afobe, kişisel sosyal medya hesaplarından bordo-mavili ekibe dair ifadeleri kaldırdı. 27 yaşındaki futbolcu hakkında, geçtiğimiz günlerde kadro dışı kalabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Premier Lig temsilcisi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

TRABZONSPOR İBARESİNİ KALDIRDI

27 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabında bulunan Trabzonspor formalı profil fotoğrafını değiştirdi. Benik Afobe, ayrıca 'hakkında' kısmında yer alan Trabzonspor yazısını da kaldırdı.

Yerel basında yer alan habere göre; Djaniny Semedo, Benik Afobe ve Gaston Campi’nin kadro dışı bırakılacağı yazılmıştı.

Gaston Campi’nin yönetime, takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği, Benik Afobe ile Djaniny Semedo'nun ise sakatlıklarının geçmesinin ardından kadro dışı kararının kendilerine iletileceği ifade edilmişti.

Kongo asıllı İngiliz forvet, Trabzonspor’dan yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret alıyor.