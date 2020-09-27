Benik Afobe: Kendimi Sörloth ile karşılaştırmak istemiyorum

Yeni Malatyaspor maçında 2 gol atan yeni transfer Afobe, Sörloth ile kendisini karşılaştırmak istemediğini söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Rakibini Afobe (2) ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 yenen bordo-mavili ekipte yeni transfer Afobe, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"SÖRLOTH ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ"

Trabzonspor'un geçen sezon çok başarılı bir performans sergileyen (Sörloth) golcüye sahip olduğunu, kendi kalitesini de attığı gollerle göstermek istediğini belirten Afobe, "Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum." dedi.

Nwakaeme ise "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İyi bir maç oldu, kazandığımız için mutluyum. Bu galibiyet çalışmaya devam etmemizi, daha fazla galibiyetler almamızı söylüyor." şeklinde konuştu.