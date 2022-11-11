Berat Özdemir: Abdullah Avcı'yla özel bir konuşmam olmadı

Kariyerine Suudi Arabistan'ın El İttifak takımında devam eden Berat Özdemir, Trabzonspor'dan ayrılmadan önce karar aşamasında Abdullah Avcı'yla özel bir konuşmasının olmadığını söyledi.

Gençlerbirliği’nde gösterdiği iyi performansla 2020-2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Berat Özdemir, bordo-mavili takımın kazandığı şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.

Yaz transfer döneminde bordo-mavili ekipten El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, Trabzonspor'dan ayrılışını anlatırken Hull City'nin teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor’a gitmeden önce beni isteyen kulüpler vardı"

Trabzonspor'a transfer sürecini anlatan Berat Özdemir, "Trabzonspor’a gitmeden önce beni isteyen kulüpler vardı. Ama benim tercihim Trabzonspor oldu. Trabzonspor’u tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri de Abdullah Avcı’nın orada olmasıydı. Benimle çok sağlıklı ve güzel bir iletişim kurdu." ifadelerini kullandı.

"Karar aşamasında Abdullah Avcı'yla özel bir konuşmam olmadı"

Spor Arena'ya konuşan Berat Özdemir, "Karar aşamasında Abdullah Avcı'yla özel bir konuşmam olmadı. Karar tamamen benim, ailem ve menajerimle aldığım bir karardı. Ama bu kararı sunduğumda da çok saygılı ve güzel bir şekilde yaklaştı. Abdullah Avcı’ya tekrardan çok teşekkür ediyorum." yorumunda bulundu.

"Avrupa’nın iki farklı ülkesinden bana ve kulübe gelen teklifler olmuştu"

Berat Özdemir, yaz transfer döneminde Hull City'den teklif aldığını belirterek, "Evet, Hull City’nin dışında yaz transfer döneminde Avrupa’nın iki farklı ülkesinden bana ve kulübe gelen teklifler olmuştu." dedi.

Bu sezon El-İttifak formasıyla 9 maçta forma giyen Berat Özdemir, 1 gol kaydetti.