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    Berat Özdemir'in sakatlık durumu

    Trabzonspor'da orta sahadaki kilit isimlerinden olan Berat Özdemir, iki gündür idmanlarda yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 14:14
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    Berat Özdemir'in sakatlık durumu

    Trabzonspor'da BB Erzurumspor karşılaşması öncesi keyifleri kaçıran bir sakatlık yaşandı.

    Bordo-mavili takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve son maçlarda takımın orta sahadaki kilit isimlerinden olan Berat Özdemir, iki gündür idmanlara çıkamadı.

    22 yaşındaki ön liberonun yorgunluğa bağlı kas ağrıları olduğu belirtilirken, pazar günü oynanacak Erzurumspor mücadelesinde riske edilmeyecek.

    Abdullah Avcı'nın Erzurumspor karşısında Berat'ın yerine 26 yaşındaki Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.

    Berat Özdemir in sakatlık durumu #1

    TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

    Kulüp Doktoru Op. Dr Hakan Çelik, Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." dedi.

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