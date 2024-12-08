Berkan Kutlu: Barış'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

"ÇOK SERT MÜDAHALEYDİ"

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir karakter koyduk. Kötü başladık maça, kırmızı kart, kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti. Barış'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilmiyorum, ciddi mi değil mi... Çok sert bir müdahaleydi bence.

"BİZ BU KULÜBE AİDİYET DUYUYORUZ"

Başarılı oyuncu ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem Demirbay, Abdülkerim, Günay abi... Tüm yerlilerin aidiyet duygusu var. Yerli olmanın ve Galatasaray'ın ne anlama geldiğini daha iyi biliyoruz. Ondan belki bu sahiplenme saha içinde çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi. Bu takım gerçekten karakterli bir takım.