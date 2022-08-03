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Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi
Tecrübeli futbolcu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabında bulunan Galatasaray ifadesini sildi ve sarı-kırmızılı profil fotoğrafını değiştirdi.
- 03.08.2022 - 13:00
- Güncelleme : 03.08.2022 - 13:48
Galatasaray'da yapılan yeni transferlerin ardından orta saha mevkisindeki sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Berkan Kutlu'nun, Başakşehir'e takas yoluyla verileceği iddia edilmişti.
Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu transferde Berkan Kutlu'yu takasta kullanmayı planlarken Berkan Kutlu’dan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray yazısını sildi
Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki oyuncusu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabının profilini değiştirdi. Milli oyuncu, profilindeki Galatasaray yazısını sildi ve fotoğrafını güncelledi.
Bu hareket, kullanıcılar tarafından takasın gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.