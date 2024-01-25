Berkan Kutlu ve Ali Türap Bülbül'e doğum günü kutlaması
İHA

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00'de İstanbulspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde futbolculardan Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladı.

"Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladık"

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Takımımızın, İstanbulspor maçı öncesi yediği öğle yemeğinin ardından oyuncularımız Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)