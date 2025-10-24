Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 3. hafta maçında, Fransa ekibi Lille ile Yunanistan temsilcisi PAOK karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, PAOK'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Meite, 42. dakikada Konstantelias, 23 ve 74. dakikalarda Zivkovic kaydetti.

BERKE'Lİ LILLE BU KEZ KAYBETTİ

Ev sahibinin sayıları ise 57. dakikada Andre, 68 ve 78. dakikalarda Igamane'den geldi.

Lille'in 90+7. dakikada Andre ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle iptal edldi.

Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan PAOK, puanını 4'e yükseltti ve 20. sırada yer buldu. Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Lille ise 6 puanla 12. basamakta yer aldı.

YİNE PENALTI KURTARDI

Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Genç file bekçisi, PAOK'un 72. dakikada Zivkovic ile kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı ve rakibine gol izni vermedi.

ROMA DEPLASMANINDA 3 KEZ KURTARMIŞTI

Özer, bu kurtarışıyla birlikte rakiplerinin kullandığı üst üste 4. penaltıda da kalesini gole kapatmış oldu.

Berke Özer, geçtiğimiz hafta Roma deplasmanında üst üste tekrar edilen 3 penaltı vuruşunda da meşin yuvarlağı kurtarmayı başarmıştı.