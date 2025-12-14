Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

- Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.
- Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, core çalışmalarıyla başladı.
- İdman, pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Süper Lig'in 16. haftasında yarın Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.