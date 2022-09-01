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Berke Özer, Portimonense ile anlaştı
Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekibe veda eden genç kaleci Berke Özer'in yeni takımı Portekiz'den Portimonense oldu.
- 01.09.2022 - 16:40
- Güncelleme : 01.09.2022 - 17:16
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Portimonense ile anlaşmaya vardı.
Transferi için Portimao'da olduğu belirtilen genç file bekçisinin 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Westerlo'da oynamıştı
11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Ali Koç döneminin ilk imzalarından olan Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezon ise 22 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe'nin kalesini 19 maçta korumuştu.