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    Berke Özer, Portimonense ile anlaştı

    Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertli ekibe veda eden genç kaleci Berke Özer'in yeni takımı Portekiz'den Portimonense oldu.
    • 01.09.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:16
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    Berke Özer, Portimonense ile anlaştı

    Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Portimonense ile anlaşmaya vardı.

    Transferi için Portimao'da olduğu belirtilen genç file bekçisinin 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Berke Özer, Portimonense ile anlaştı #1

    Westerlo'da oynamıştı

    11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Ali Koç döneminin ilk imzalarından olan Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti. Geçtiğimiz sezon ise 22 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe'nin kalesini 19 maçta korumuştu.

    Berke Özer, Portimonense ile anlaştı #2


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