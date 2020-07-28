Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısı başladıktan kısa bir süre sonra görüşmeden ayrıldı. Daha sonradan ikna edilen Gözbaşı, toplantıya geri döndü.

Kulüpler Birliği Vakfı, sezon sonu değerlendirmesi ve çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - İZLE





BERNA GÖZBAŞI TOPLANTIYI TERK ETTİ

Konunun küme düşmenin kaldırılmasına geldiği toplantıda Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Küme düştüğünüz için bunu savunuyorsunuz." dedi. Gözbaşı ise; "Biz daha önce de küme düşmenin kaldırılmasını savunduk. Bulunduğumuz konumla düşüncemizin bir ilgisi yok." diyerek salonu terk etti. Gözbaşı'nı Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, ikna etti. İkili bir süre görüştükten sonra tekrar içeri girdi.

MAÇIN HAKEMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bilindiği üzere Gözbaşı, sosyal medya hesabından maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirmişti.