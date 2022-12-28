Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig 16. haftada Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçlarında heyecan gittikçe yükseliyor.

Bu sezon inişli çıkışlı ilerleyen Beşiktaş, bu sezon sadece 1 yenilgi alan Adana Demirspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı. Toplamda 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise sezonun başınan bu zamana kadar sadece 1 yenilgi aldı. Tabloda 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesinin detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Maç beIN Sports1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.