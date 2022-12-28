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- Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
- 28.12.2022 - 16:07
Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçlarında heyecan gittikçe yükseliyor.
Bu sezon inişli çıkışlı ilerleyen Beşiktaş, bu sezon sadece 1 yenilgi alan Adana Demirspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı. Toplamda 23 puanla 7. sırada yer alıyor.
Adana Demirspor ise sezonun başınan bu zamana kadar sadece 1 yenilgi aldı. Tabloda 27 puanla 4. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesinin detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Maç beIN Sports1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.