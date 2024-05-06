Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ankaragücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.

İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Yönetim idmanı izledi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba takımın bugünkü antrenmanını izledi.

Yarı final heyecanı yaşanacak

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında, yarın saat 20.30’da Dolmabahçe'de Ankaragücü ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)