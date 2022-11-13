Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi mi? TFF kararı açıkladı..

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sebebiyle Beşiktaş - Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. TFF kararı açıkladı..

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile güvenlik sebebiyle başka bir tarihte oynanacak.

TFF açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.