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- Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi mi? TFF kararı açıkladı..
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelendi mi? TFF kararı açıkladı..
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sebebiyle Beşiktaş - Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. TFF kararı açıkladı..
- 13.11.2022 - 18:36
- Güncelleme : 13.11.2022 - 18:56
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile güvenlik sebebiyle başka bir tarihte oynanacak.
TFF açıklama yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.