Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR'A KONUK OLACAK

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00’te Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor