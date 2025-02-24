Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR'A KONUK OLACAK
Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00’te Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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