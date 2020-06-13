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Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 08:32
Beşiktaş aylar sonra sahaya iniyor...
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44, Antalyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ev sahibi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Denizlispor karşısında görev yapamayacak.
Antalyaspor cephesinde ise Bahadır ve Charles maç kadrosunda olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Gökhan
Vida
Ruiz
Rıdvan
Atiba
Elneny
Lens
Caner
Ljajic
Boateng
Antalyaspor
Nazım
Veysel
Celustka
Kudryashov
Hakan
Fredy
Amilton
Podolski
Sinan
Jahovic