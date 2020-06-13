Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
19ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 19 C

    Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 08:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş aylar sonra sahaya iniyor...

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44, Antalyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Ev sahibi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

    Antalyaspor cephesinde ise Bahadır ve Charles maç kadrosunda olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş
    Ersin
    Gökhan
    Vida
    Ruiz
    Rıdvan
    Atiba
    Elneny
    Lens
    Caner
    Ljajic
    Boateng

    Antalyaspor
    Nazım
    Veysel
    Celustka
    Kudryashov
    Hakan
    Fredy
    Amilton
    Podolski
    Sinan
    Jahovic

    Görüş Bildir