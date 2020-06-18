Beşiktaş arama motoru açıyor

Bir Alman firmasıyla anlaşan Beşiktaş'ın, Google Chrome üzerinden bir eklentiyle arama motoru oluşturacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp, yapılan her aramadan gelir elde etmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde, "Bırakmam Seni" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatan Beşiktaş yönetimi, yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Özellikle dijital medyaya önem veren siyah-beyazlı idarecilerin, bir Alman firmasıyla ortak işbirliğine gideceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A ÖZEL ARAMA MOTORU

Ortaçizgi'nin haberine göre; Yapılacak bu işbirliği ile Google Chrome üzerinden bir eklentiyle Beşiktaş için arama motoru oluşturulacağı ifade edildi.

Kulüp, bu eklenti yoluyla yapılan aramalardan gelir elde etmeyi planlıyor.

F.BAHÇE'NİN YANDEX PROJESİNE BENZİYOR

Hatırlanacağı gibi daha önce Fenerbahçe de buna benzer bir çalışma gerçekleştirmiş ancak "Bikini yaz Robben gelsin" mottosuyla yola çıkan Kanarya, hedeflediği başarıya ulaşamamıştı.