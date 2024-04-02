Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Beşiktaş kampa girecek

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)