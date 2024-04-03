Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'le oynayacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

İki takım üç puan için sahada olacak

Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Başakşehir ile karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)