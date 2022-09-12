Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Başakşehir'in karşılaşacağı maçın detayları belli oldu.İşte kritik maçın başlayacağı saat..

Süper Lig 6. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.Beşiktaş'ın evinde oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Valerian İsmael'in çalıştırdığı Beşiktaş lige iyi bir başlangıç yaptı.Siyah beyazlılar ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.Beşiktaş bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir haftaiçi oynadığı Hearts maçını deplasmanda 4-0 kazanarak moral depoladı.

Beşiktaş ile Başakşehir'in karşı kaşıya geleceği Süper Lig maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.İşte zorlu maçın detayları..

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi bugün saat 19.00'da oynanacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.